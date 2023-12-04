Depremde, diş hekimi hastasını da alıp böyle kaçtı | Video
Bursa'da 10.42 sıralarında 5.1 büyüklüğündeki deprem halkı sokağa döktü. Bir diş hekimi, tedavi ettiği hastasını da alıp dışarıya kaçarken, bir iş yerinde çok sayıda çalışan dışarı kaçmasına rağmen bir şey olmamış gibi çayını yudumlayan kişi de fenomen oldu. Mudanya'daki iş yerlerindeki güvenlik kameralarında panik anları da saniye saniye kaydedildi.
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