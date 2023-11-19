Dev dalgalar yolun yarısını çökertti: Bartın-Cide yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahili döven dev dalgalar sebebiyle Bartın-Cide arasında ulaşımın sağlandığı yolda göçük meydana geldi. Yolda önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
02:16
Milyoner'de yarışmacı 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti 19.11.2023 | 23:00
05:53
05:34
Milyoner’e katılan yarışmacı geceye damga vurdu! 19.11.2023 | 22:40
00:14
Ankara'da evde korkutan yangın: 2 ölü, 1 yaralı 19.11.2023 | 22:18
00:58
Bursa’da fırtınada gemi yan yattı 19.11.2023 | 22:18
01:32
00:40
Napolyon'un şapkası 1,9 milyon euroya alıcı buldu 19.11.2023 | 20:44
05:07
Adana'da fırtına etkili oldu: Dere yatağı tersine aktı 19.11.2023 | 18:07
17:44
İstanbul Valiliği duyurdu! Şile'de okullar tatil edildi | Video 19.11.2023 | 16:40
01:11
Yarış motoru sürücüsünün feci ölümü | Video 19.11.2023 | 16:11
05:47
Gazze'den çıkarılan Türk vatandaşları İstanbul'da | Video 19.11.2023 | 15:45
01:37
Kaza sonrası kavga çıktı, herkes birbirine saldırdı | Video 19.11.2023 | 15:34
06:17
01:50
Otomobil, parktaki havuza düştü; sürücü son anda kurtuldu | Video 19.11.2023 | 14:30
06:43
03:37
Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti | Video 19.11.2023 | 14:30
00:58
Zonguldak Ereğli'de fırtınanın parçaladığı gemide çalışmalar sürüyor | Video 19.11.2023 | 14:19
03:27
Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 19.11.2023 | 14:02