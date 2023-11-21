Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! | Video
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan’a yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
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