Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili flaş gelişme! Adli Tıp açıkladı: Abisinin kolundaki diş izleri... | Video
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi kolundaki izler, Narin’e ait çıkmadı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
Dün gece Diyarbakır'a getirilen ağabey, gözaltına alınmıştı. Rapor sonucunda ağabeyin kolundaki izlerin Narin'e ait olmadığı belirlendi.
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