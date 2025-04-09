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Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı | Video

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı | Video

09.04.2025 | 10:21

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i polis 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde tartışan iki grup, bugün tekrar bir araya geldi. Gruplar arasında çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i polis 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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