Drift atan araçtan hava ateş açanlar yakalandı | Video
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir araçla drift atarak havaya ateş açan şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Drift atan araçtan hava ateş açanlar yakalandı | Video 02.03.2025 | 12:44
00:42
Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video 02.03.2025 | 12:44
12:32
Dehşet evinden düğün evine | Video 02.03.2025 | 12:35
01:31
Minik Nazlı'nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 02.03.2025 | 11:23
03:07
Cansız bedeni bulunan minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2025 | 11:23
02:42
06:56
Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video 02.03.2025 | 10:36
00:21
02:51
05:39
Selimiye'nin mahyası Yunanistan'dan da görünüyor | Video 02.03.2025 | 08:23
01:26
Ataşehir'de iki katlı bina kurşunlandı | Video 02.03.2025 | 08:22
04:27
Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde yeni paylaşım! 02.03.2025 | 01:00
00:41
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı 02.03.2025 | 00:04
01:26
Uzun namlulu oyuncak silahla soygun anı kamerada | Video 01.03.2025 | 16:51
01:40
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01.03.2025 | 16:14
01:06
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 01.03.2025 | 15:32
01:06
01:39
Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 14:53
00:24
Maltepe’de motosikletle akrobasi yapan şahsa ceza yağdı | Video 01.03.2025 | 14:52
01:02
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 01.03.2025 | 14:38