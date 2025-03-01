Video Yaşam Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video
Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video

Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video

01.03.2025 | 11:09

Kayseri'de otomobille drift atıp, tabancayla havaya ateş açan A.Ç. (22) ile yanındaki H.B. (22), gözaltına alındı. Şüphelilerin ateş ettikleri anlar, kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Argıncık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Drift atan gri renkli araçtan ateş açıldığı' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; otomobil sürücüsünün A.Ç., yanındaki kişinin de H.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden H.B.'nin 17 suç kaydı olduğu tespit edildi. Aramada 1 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü A.Ç.'ye 49 bin 552 TL para cezası uygulandı. 2 şüpheli, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer yandan şüphelilerin drift atarak havaya ateş ettikleri anlar, kameraya yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Ankara’da yatak fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video 00:43
SON DAKİKA: Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video 01.03.2025 | 12:02
Gaziantep’te örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 39 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Gaziantep’te örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 39 şüpheli yakalandı | Video 01.03.2025 | 11:35
250 milyon TL haksız kazanç tespit edilen tefecilere operasyon: 25 tutuklama | Video 03:00
250 milyon TL haksız kazanç tespit edilen tefecilere operasyon: 25 tutuklama | Video 01.03.2025 | 11:31
Yüzlerce kişiyi ölümden kurtaran operasyon! Sahte içkiyi yüzey temizleyici ile kamufle ettiler | Video 01:15
Yüzlerce kişiyi ölümden kurtaran operasyon! Sahte içkiyi yüzey temizleyici ile kamufle ettiler | Video 01.03.2025 | 11:28
Sahte kalaşnikofla soygun yapan o şahıs tutuklandı | Video 01:16
Sahte kalaşnikofla soygun yapan o şahıs tutuklandı | Video 01.03.2025 | 11:23
Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 00:24
Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 11:09
İş insanına ’seni öldüreceğim’ diyerek bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 02:04
İş insanına 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 01.03.2025 | 10:39
Dur ihtarına uymadı, hem motosiklete hem de 3 araca çarptı! O anlar kamerada | Video 01:25
"Dur" ihtarına uymadı, hem motosiklete hem de 3 araca çarptı! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 10:37
Balıkesir’de huzur ve güven uygulamasında 8 aranan şahıs yakalandı | Video 01:43
Balıkesir’de huzur ve güven uygulamasında 8 aranan şahıs yakalandı | Video 01.03.2025 | 10:37
Daltonlar suç örgütünün yöneticilerinden Sinan Memi İstanbul’a getirildi | Video 00:16
Daltonlar suç örgütünün yöneticilerinden Sinan Memi İstanbul'a getirildi | Video 01.03.2025 | 09:47
’At sırtında hac’ geleneğini yaşatmak için yola çıkan 3 Müslüman İspanyol, Edirne’de | Video 05:52
'At sırtında hac' geleneğini yaşatmak için yola çıkan 3 Müslüman İspanyol, Edirne'de | Video 28.02.2025 | 16:33
Çengel-17 operasyonunda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi | Video 01:06
Çengel-17 operasyonunda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 16:04
İzmir’de sosyal medyadan terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:18
İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.02.2025 | 15:51
Servisle, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı | Video 00:27
Servisle, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı | Video 28.02.2025 | 15:24
Düzce’de heyelan: 5 köyü birbirine bağlayan yol kapandı | Video 02:50
Düzce'de heyelan: 5 köyü birbirine bağlayan yol kapandı | Video 28.02.2025 | 15:02
Kırıkkale’de hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video 00:56
Kırıkkale'de hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video 28.02.2025 | 13:57
Şırnak’ta nefes kesen çığ tatbikatı | Video 06:25
Şırnak’ta nefes kesen çığ tatbikatı | Video 28.02.2025 | 13:40
Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video 03:32
Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video 28.02.2025 | 13:33
Eskişehir’de tefeci operasyonu | Video 01:16
Eskişehir'de tefeci operasyonu | Video 28.02.2025 | 12:03
Ankara’da 12 milyon lira değerinde kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 03:10
Ankara’da 12 milyon lira değerinde kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 11:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY