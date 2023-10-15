Düzce'de çıkan yangında 5 samanlık küle döndü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.
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