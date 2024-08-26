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Düzce'de düğün konvoyunda drifte 58 bin TL ceza

Düzce'de düğün konvoyunda drifte 58 bin TL ceza

26.08.2024 | 12:03

Düzce’de, düğün konvoyunda drift atan sürücüye 58 bin 187 lira para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay el konuldu.

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Aydınpınar Caddesi'nde dün U.K. (24), kiraladığı otomobille düğün konvoyunda drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. U.K.'ye 58 bin 187 TL para cezası uygulandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, uygulanan cezai işlemi 'Gereği yapıldı' başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Düzce Merkez Aydınpınar caddesi üzerinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren kiralık araç sürücüsü 2000 doğumlu U.K.'ye; toplamda 58.187 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuştur. Kurallara uymayarak vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehlikeye sokan hiç kimseye tolerans gösterilmeyecektir. Trafik kuralları hepimiz için var, trafikte kurallara uyalım ve birbirimize saygılı olalım."

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