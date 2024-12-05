Eksi 20 derecede halay çektiler

Ardahan’ın Göle ilçesinde pazarcılar, eksi 20 derece soğukta ateş etrafında toplanarak eski bir geleneği yaşattı. Teknolojinin etkisiyle kaybolan halay geleneği, soğuk havaya rağmen yeniden hayat buldu. 30 yıldır pazarcılık yapan Ercan Demirbaş, bu anın hem ısınmak hem de kültürlerini yaşatmak adına duygusal bir anlam taşıdığını belirtti.