Elazığ’da havaya ateş eden şahıs yakalandı | Video
Elazığ’da Elazığ İl Jandarma ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden icra edilen araştırma faaliyetleri sonucunda, meskun mahal yakınında havaya ateş ettiği tespit edilen bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Şahsın evinde yapılan arama da ise 1 adet tabanca, şarjör ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.
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