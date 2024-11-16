Elazığ’da ilginç görüntü: Yolda kalan araç motosikletle çekildi
Elazığ’da seyir halindeyken arızalanan bir araç, motosiklete bağlanan halatla çekildi.
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