Video Yaşam Eniştesinin içerisinde 2 milyon TL olan kasasını böyle çaldı | Video
Eniştesinin içerisinde 2 milyon TL olan kasasını böyle çaldı | Video

Eniştesinin içerisinde 2 milyon TL olan kasasını böyle çaldı | Video

05.03.2024 | 14:51

Beylikdüzü’nde araç alım satım işiyle uğraşan bir kişi, kayınçosunun hedefi oldu. Ailenin kahvaltıya gitmesini fırsat bilip, yaklaşık 2 milyon dolu kasayı çalan kayınço, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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Olay Cumartesi günü Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, araç alım satım işiyle uğraşan Murat Özdemir'in şehir dışından müşterisi geldi. Hafta sonu olması nedeniyle araç satışı pazartesiye kaldı ancak parayı elden alıp kasaya koydular. Aile, araç satışı için şehir dışından gelen misafirleri kahvaltıya götürdü. Bu sırada bir ay önce Kuşadası'ndan ailenin yanına yerleşen kayınço Tarık T. evde kaldı.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR
Özdemir ailesi kahvaltının ardından eve döndüklerinde büyük bir şokla karşılaştılar. Pazartesi günü satışını verecekleri arabanın parasının içinde olduğu kasanın olmadığını fark ettiler. Evde bulunan kamera kayıtlarını izleyen aile, kayınço Tarık T.'nin yatak odasında bulunan para dolu kasayı ve iki adet laptopu alarak çıktığını gördü. Şok yaşayan aile, Tarık T'yi telefonla arasa da ulaşamadı.

Polise başvuran aile, Tarık T'den şikayetçi oldu. Perişan olan Özdemir çifti, bir an önce şahsın yakalanmasını ve paralarını kavuşmasını bekliyor.

"ŞOK OLDUM"
Olayla ilgili konuşan Tarık Topuzoğlu'nun kardeşi Kadriye Özdemir, "Cumartesi günü ailemle beraber kahvaltıya gittik. Bir ay önce yanımıza kalmaya ve çalışmaya gelen abim evde kaldı. Eve döndüğümüzde yatak odamızda bulunan kasayı göremedim. Kamera kayıtlarını izlediğimizde abimin kasayla beraber çıktığını gördüm. Şok oldum ,hem maddi hem manevi olarak üzüntü içerisindeyiz. Ciddi anlamda zor durumdayız. Kendisine rica ediyorum lütfen bize geri dönüş yapsın. " diye konuştu. Olay ise evde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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