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Erzurum'da camiye giren tilki ile gülümseten diyalog kamerada

Erzurum'da camiye giren tilki ile gülümseten diyalog kamerada

26.10.2024 | 13:12

Erzurum’un Tortum ilçesinde camiye giren tilki cemaati gülümsetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tortum ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesinde yiyecek bulmak için mahalleye gelen tilki camiye sığındı. Namaz için camiye gelen vatandaşlar tilkiyi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bir süre cami içerisinde dolayan tilki vatandaşlar tarafından açılan camdan çıkarak cami avlusunda kendinize verilen yemeği yedi.
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