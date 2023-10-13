Erzurum’da dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı | Video

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ''Nitelikli Dolandırıcılık'' operasyonu kapsamında 43 şüpheli eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında kadınlarında olduğu 43 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.