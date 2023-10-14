Video Yaşam Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video
Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video

Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video

14.10.2023 | 09:40

ESENLER'de, Metris Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki minibüs, orta şeritte ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 01.00 sıralarında Metris-Esenler Bağlantı Yolu Otogar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritte seyir halinde olan minibüsün sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta şeritte ilerleyen kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yan yatarken minibüs ise sol şeride savruldu. Kazada, minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüste bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafik akışını tek şeritten sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 01:27
Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 14.10.2023 | 11:00
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 01:42
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 14.10.2023 | 10:32
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 00:21
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 14.10.2023 | 10:20
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 01:46
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 14.10.2023 | 10:13
Esenler’de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 01:07
Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40
Kocaeli’de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 02:34
Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40
Servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:18
Servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:39
İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı | Video 03:32
İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı | Video 14.10.2023 | 09:39
Kilis’te eski muhtarı öldüren 2 zanlı yakalandı | Video 01:16
Kilis’te eski muhtarı öldüren 2 zanlı yakalandı | Video 13.10.2023 | 16:30
4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.10.2023 | 16:19
Kamyona kaçak kum yükleyen 3 şüpheliye suçüstü | Video 02:25
Kamyona kaçak kum yükleyen 3 şüpheliye suçüstü | Video 13.10.2023 | 16:03
Hastaneden kaçıp yine kendini araçların önüne attı | Video 01:18
Hastaneden kaçıp yine kendini araçların önüne attı | Video 13.10.2023 | 15:44
Ardiyede plastik kasalar alevlere teslim oldu: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 02:36
Ardiyede plastik kasalar alevlere teslim oldu: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 13.10.2023 | 15:08
Edirne’de dehşet! Annesini bıçakla öldürdü | Video 01:50
Edirne’de dehşet! Annesini bıçakla öldürdü | Video 13.10.2023 | 15:13
Beylikdüzü’nde motosikletli kapkaççılar kamerada | Video 02:47
Beylikdüzü'nde motosikletli kapkaççılar kamerada | Video 13.10.2023 | 14:35
İzmir’de 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:41
İzmir'de 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 13.10.2023 | 14:21
Fransız sanatçı, enkaz üzerine çizdiği dev eserle dünyaya kardeşlik mesajı verdi | Video 05:13
Fransız sanatçı, enkaz üzerine çizdiği dev eserle dünyaya kardeşlik mesajı verdi | Video 13.10.2023 | 14:21
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:08
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 13.10.2023 | 14:27
Kayseri’de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 02:14
Kayseri'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 13.10.2023 | 14:21
Bağcılar’da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:16
Bağcılar'da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.10.2023 | 14:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA