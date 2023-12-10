Video Yaşam Esenyurt’ta annesini darp eden şahıs serbest bırakıldı
Esenyurt’ta annesini darp eden şahıs serbest bırakıldı

Esenyurt’ta annesini darp eden şahıs serbest bırakıldı

10.12.2023 | 22:50

Esenyurt'ta annesini darp edince komşular tarafından darp edilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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