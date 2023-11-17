Video Yaşam Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda büyük yangın | Video
Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda büyük yangın | Video

Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda büyük yangın | Video

17.11.2023 | 08:36

Esenyurt’ta içerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikada yer yer patlamalar olurken çok sayıda itfaiye ekibinin yangına dört bir yandan müdahalesi sürüyor.

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Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tek katlı depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde balata spreyi gibi kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevler içinde kalırken patlama sesleri de duyuldu.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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