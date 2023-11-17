Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda büyük yangın | Video
Esenyurt’ta içerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikada yer yer patlamalar olurken çok sayıda itfaiye ekibinin yangına dört bir yandan müdahalesi sürüyor.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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