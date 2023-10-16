Video Yaşam Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video
Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video

Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video

16.10.2023 | 16:33

Esenyurt’ta bir kişi yürüyerek geldiği kıraathaneye kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis çalışma başlattı.

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Olay, bugün 14:30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane sahibi ile husumetli olan bir kişi, yürüyerek dükkanın önüne gelerek 7-8 el ateş edip , koşarak olay yerinden uzaklaştı. İçeride oturan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi kurşunların hedefi oldu. Saldırı sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki şahsı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hastaneye götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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