Video Yaşam Eskişehir'de ele ele hırsızlık yapan sevgililer kamerada!
Eskişehir'de ele ele hırsızlık yapan sevgililer kamerada!

Eskişehir'de ele ele hırsızlık yapan sevgililer kamerada!

09.12.2023 | 13:44

Eskişehir’de gece saatlerinde bir büfenin önüne el ele tutuşarak gelen 2 çiftin, kilitli olan dolabı açarak içecek çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsızlık, gece saat 3 sıralarında Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir büfenin önünden geçen ve el ele tutuşan çiftlerden oluşan toplam 4 şahıstan biri işletme önündeki içecek dolabını görüyor ve o tarafa yöneliyor. Şahıs dolabın kilitli olan kapağı açmaya çalışıyor. Daha sonra 2'si kadın 3 kişi, arkadaşlarının dolap kapağını açmasına yardım etmek için büfenin önüne gidiyor. Uğraşları sonucunda kapağı açan şahıslar dolaptan içecek alıyor. Büfeden uzaklaşan çiftler daha sonra tekrar büfe önüne dönüp dolaptan birkaç tane daha içecek alarak olay yerinden uzaklaşıyorlar. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık görüntülerindeki şahısların rahatlığı 'pes' dedirtti.
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