Video Yaşam Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu olay oldu | Video

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu olay oldu | Video

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu olay oldu | Video
14.06.2021 | 16:15

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"Fatmagül'ün Suçu Ne?" isimli dizide hayat verdiği "Mukaddes" rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, şaşırtan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 52 yaşındaki Dermancıoğlu, dans ettiği videosuna "Uyandım" notunu düştü.

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