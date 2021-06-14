Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu olay oldu | Video

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" isimli dizide hayat verdiği "Mukaddes" rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, şaşırtan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 52 yaşındaki Dermancıoğlu, dans ettiği videosuna "Uyandım" notunu düştü.