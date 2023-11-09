Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım!

ATV ekranlarının beğeniyle izlenilen ve reytingleri altüst eden programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta farklı konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu hafta Esra Erol’da Kevser Akkoyuncular adeta programa damga vurdu. Zeytinliği olan Kevser Akkoyuncular, sevgilisi tarafından dolandırıldığını dile getirerek Esra Erol’dan yardım istedi. Esra Erol bu isteği geri çevirmedi ve Günay Tekincan ve Kevser Akkoyuncular’ı canlı yayında bir araya getirdi. İşte ‘Günay’a aşık oldum, tonlarca zeytinyağımdan’ oldum diyen Kevser Akkoyun’un sevgilisiyle büyük yüzleşmesi!