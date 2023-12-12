Evde bebek gibi bakılan kuzu yaşamını yitirdi | Video 12.12.2023 | 12:21 Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Erhan Güler, erken doğan kuzusunu yaşatabilmek için adata kuzuya bebek gibi baktı ancak çabaları sonuç vermedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Erhan Güler, kuzusu erken doğunca eve alarak bebek gibi bakmaya başladı. Güler, kuzusunu yaşatabilmek için biberonla süt içirdi, yorgan altında uyuttu. Kuzunun ev halini de videoya alan Güler, o anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, kuzunun biberonla süt içmesi, koltuk üzerinde uyuması ve bebek bezli hali görenlerin yüzünü gülümsetti. Fakat kuzu her şeye rağmen kurtarılamamak hayatını kaybetti.