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Evlilik teklif ettiği gün cinayete kurban gitmiş! | Video

Evlilik teklif ettiği gün cinayete kurban gitmiş! | Video

30.10.2023 | 11:05

İZMİR'de bir markette 'omuz attın' tartışmasında çakı ile öldürülen Semih Kenan Köse'nin (30), sevgilisi Sibel Kabadayı'ya (27) olayın yaşandığı gün gittikleri tekne turunda evlenme teklif ettiği ortaya çıktı.

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Olay, 16 Ekim'de saat 19.30 sıralarında Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde meydana geldi. Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, markette alışveriş yaptığı sırada yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında başlayan 'omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki 2 kardeşi de dahil oldu. Bu sırada eline geçirdiği içki şişesini kıran Köse, Sercan Bavkır'ın üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'yı göğsünden yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, hayatını kaybetti, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır (26) ve Taylan Bavkır (31), polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SEVGİLİSİNİN KUCAĞINDA AMBULANS BEKLEDİ
Olayın marketin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; metal çubukların kullandığı, yumrukların havada uçuştuğu kavgada Semih Kenan Köse'nin kanlar içinde kalması ve market çalışanlarının tarafları ayırmaya çalışması yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Sibel Kabadayı'nın yaralanan sevgilisi Köse'yi yerde kucağına alarak, sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği görüldü. Öte yandan Semih Kenan Köse'nin, sevgilisi Sibel Kabadayı'ya olayın yaşandığı gün gittikleri tekne turunda evlenme teklif ettiği ortaya çıktı. Karadayı'nın ise Köse'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi.

'TALİHSİZ OLAYA ZEMİN HAZIRLADI'
Bu arada şüpheli kardeşlerin avukatları Umut Köroğlu ve Vakkas Burak Çelik, Semih Kenan Köse'nin sevgilisi Sibel Kabadayı'nın da tutuklanması istemiyle Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. İstenmeyen bir olay sonucu Semih Kenan Köse'nin hayatını kaybettiğini belirten avukat Köroğlu, Dosya kapsamındaki kamera görüntüleri, olayın öncesi, esnası ve sonrasında şahit olan kamu tanıklarının beyanları ile sabit olacağı üzere yaşanan talihsiz olayın salt kavga boyutunda kalmayıp, ölümle sonuçlanmasının yegane faili; Sibel Kabadayı isimli kadın şahıstır. Yaşanan kavga olayının, bir anlığına durduğu görülüyor. Bu sırada Kabadayı, Sercan Bavkır ve kardeşlerinin arkasından dolanarak reçel ve sirke gibi cam kavanoz fırlatarak talihsiz olaya zemin hazırladı. Bu nedenle Sercan Bavkır ile kardeşleri yaralandı. Sercan Bavkır, Köse ve Kabadayı'ya defalarca kez 'Durun artık, yapmayın. Allah hakkı için durun' şeklinde telkinlerde bulunmuşsa da bir sonuç alamadı dedi.

'KAYIP, ÇAKININ ÜZERİNE DÜŞTÜ'
Karadayı'nın attığı kavanozların kırılıp, içindekilerin yere dökülmesi sonucu zeminin kayganlaştığını ifade eden Köroğlu, bu sırada Köse'nin Sercan Bavkır ve kardeşlerinin bulunduğu yere ani bir atak yaparak saldırdığını, Köse'nin kayganlaşan zeminde kayıp, Sercan Bavkır'ın kendisine ve kardeşlerine yönelecek saldırıları korkutma amacı ile elinde bulunan çakının üzerine düştüğünü savundu. Köroğlu, 'delilleri yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçu ile tanık, mağdur veya başkaları üzerine baskı yapılması girişiminde bulunma ihtimali üzerine Sibel Kabadayı'nın da tutuklanmasını talep ettiklerini dile getirdi. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçenin incelemeye aldığı öğrenildi.

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