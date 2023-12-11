Eyüpsultan'da darp edilen İETT şoförü o anları anlattı

Eyüpsultan'da sivil polis olduğu iddia edilen bir kişi tarafından darp edilen İETT şoförü Ayhan Gümüş o anları anlattı. Eyüpsultan’da dün meydana gelen olayda sivil polis olduğu iddia edilen bir kişi tarafından darp edilen İETT otobüsü şoförü Ayhan Gümüş, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın şokunu atlatamadığını ifade eden Ayhan Gümüş, "Duraktan 6.35’te kalkış yaptım. 6.50 civarlarında arabama bir yolcu bindi. Bir tane kız arabaya bindi. Arkasında annesi kaldı. Bana 'eğri mi gider, doğru mu gider' şeklinde bir soru yöneltti. Ben de 'bu eğri gitmez doğru gider' diye bir yanıt verdim. Bu arada kimliğini bilmediğim bir şahıs bana 'sen nasıl konuşuyorsun' diye hitapta bulundu. 'Hanımefendi bir soru sordu bana cevap verdim' dedim. Bu arada bana 'sen bu şekilde konuşamazsın, seni öldürürüm. Senin kafana sıkarım' diye hitapta bulundu ve saldırmaya başladı. Saldırmaya başladığında da bana vurduktan sonra ben bu şekilde aracı kullanamayacağımı söyledim. Doluydu aracım zaten. Bağlı olmuş olduğum amirliği aradım. Dedim kendini polis olarak ifade eden bir arkadaş beni ölüme tehdit etti. Kafama sıkacağını, beni öldüreceğini söyledi. Ben de bu şekilde araç kullanamayacağımı söyledim. Beni darp etti. O da 155’i aramamı söyledi. Ben de aradım. 155’i aradıktan sonra 15-20 dakika geçti. O süre esnasında bana bir 10 dakika arabanın içerisinde fiili bir saldırıda bulundu" dedi.