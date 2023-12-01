Video Yaşam Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video
Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video

Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video

01.12.2023 | 09:04

Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri dar sokak ve hatalı parklardan yangına müdahale etmekte güçlük çekerken içeride bulunan bir kişi ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, saat 04.00 sıralarında İslambey Mahallesi İlkyaz Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı gecekonduda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda yaşayan şahıs, çıkan yangında güçlükle kendini dışarı attı. Ağır yaralı olarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkan kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'İTFAİYE EKİPLERİNİN DAR SOKAK VE HATALI PARKLARDAN YANGINA MÜDAHALESİ GECİKTİ'
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokak ve hatalı parklar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Ekipler sokağa giremeyince hortumları birbirine bağlayarak yangına müdahale edebildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video 06:41
Belaruslu ünlü top model Polli Cannabis kayıp mücevherlerinin peşinde | Video 01.12.2023 | 10:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 05:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 01.12.2023 | 10:18
Ümraniye’de yangında mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı | Video 03:52
Ümraniye'de yangında mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı | Video 01.12.2023 | 09:58
Sivas’ta araç takla attı: 2 yaralı | Video 01:23
Sivas'ta araç takla attı: 2 yaralı | Video 01.12.2023 | 10:09
Kars’ta silah imalathanesine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 00:39
Kars’ta silah imalathanesine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01.12.2023 | 10:09
Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:48
Osmaniye’de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01.12.2023 | 09:24
Motosiklet ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı, kaza anı kamerada | Video 00:13
Motosiklet ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı, kaza anı kamerada | Video 01.12.2023 | 09:05
Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video 03:24
Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video 01.12.2023 | 09:04
Tekirdağ ve İstanbul’da uyuşturucuya dev operasyon: 11 gözaltı | Video 01:15
Tekirdağ ve İstanbul'da uyuşturucuya dev operasyon: 11 gözaltı | Video 01.12.2023 | 09:04
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı | Video 00:40
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı | Video 01.12.2023 | 09:04
Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Sevgilisini yıllar sonra kavuştuğu oğluna tercih etti! 03:46
Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Sevgilisini yıllar sonra kavuştuğu oğluna tercih etti! 30.11.2023 | 21:36
Ekşi Sözlük’te pedofili skandalı! İğrenç mesajlar ve görüntüler | Video 00:19
Ekşi Sözlük’te pedofili skandalı! İğrenç mesajlar ve görüntüler | Video 30.11.2023 | 16:22
Tokat’ın çiçek seralarından renk cümbüşü: Ayda 15 milyon kazandırıyor | Video 05:59
Tokat'ın çiçek seralarından renk cümbüşü: Ayda 15 milyon kazandırıyor | Video 30.11.2023 | 14:51
Kesik baş cinayetinde karar | Video 02:25
"Kesik baş" cinayetinde karar | Video 30.11.2023 | 14:24
Sahilde bulunan mont ve telefonun Emir Berke Aşık’a ait olduğu öğrenildi | Video 07:06
Sahilde bulunan mont ve telefonun Emir Berke Aşık'a ait olduğu öğrenildi | Video 30.11.2023 | 14:51
Marketten cips çalan sevimli köpek kamerada | Video 02:25
Marketten cips çalan sevimli köpek kamerada | Video 30.11.2023 | 14:24
Gasp edilen taksiciye öldüresiye dayak kamerada | Video 01:16
Gasp edilen taksiciye öldüresiye dayak kamerada | Video 30.11.2023 | 14:52
Arkadaşının parasını Bitcoin’de sıfırladı, dayak yiyince askerlik şubesine sığındı | Video 01:13
Arkadaşının parasını Bitcoin'de sıfırladı, dayak yiyince askerlik şubesine sığındı | Video 30.11.2023 | 14:24
Eymen’in öldüğü kazada halaya 1 yıl 8 ay hapis | Video 02:36
Eymen’in öldüğü kazada halaya 1 yıl 8 ay hapis | Video 30.11.2023 | 14:11
Seçil Erzan olayında çarpıcı detaylar | Video 07:07
Seçil Erzan olayında çarpıcı detaylar | Video 30.11.2023 | 12:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA