Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video
Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri dar sokak ve hatalı parklardan yangına müdahale etmekte güçlük çekerken içeride bulunan bir kişi ağır yaralandı.
'İTFAİYE EKİPLERİNİN DAR SOKAK VE HATALI PARKLARDAN YANGINA MÜDAHALESİ GECİKTİ'
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokak ve hatalı parklar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Ekipler sokağa giremeyince hortumları birbirine bağlayarak yangına müdahale edebildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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