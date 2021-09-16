Video Yaşam Fatih’te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı | Video

Fatih’te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı | Video

Fatih’te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı | Video
16.09.2021 | 16:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Roma dönemine ait lahiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar | Video 02:10
Roma dönemine ait lahiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar | Video 16.09.2021 | 16:49
Fatih’te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı | Video 06:07
Fatih’te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı | Video 16.09.2021 | 16:19
İstanbul Fatih’te tarihi keşif 00:39
İstanbul Fatih'te tarihi keşif 16.09.2021 | 16:31
Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı | Video 05:18
Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı | Video 16.09.2021 | 16:16
Sultangazi’de öğrencilerin sokak ortasında kavgası kamerada | Video 01:33
Sultangazi'de öğrencilerin sokak ortasında kavgası kamerada | Video 16.09.2021 | 16:16
Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video 01:51
Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video 16.09.2021 | 15:36
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı | Video 01:39
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı | Video 16.09.2021 | 14:39
Ölümüne yol kavgası kamerada! Kendisinden yol isteyen şahsa aracıyla çarptı | Video 04:07
Ölümüne yol kavgası kamerada! Kendisinden yol isteyen şahsa aracıyla çarptı | Video 16.09.2021 | 14:06
Niğde’de kaçak kazı yapılan evde şaşkına çeviren 13 metrelik kuyu kamerada 00:48
Niğde'de kaçak kazı yapılan evde şaşkına çeviren 13 metrelik kuyu kamerada 16.09.2021 | 14:06
Evdeki kaçak kazıya suçüstü! 13 metrelik tünel açtılar | Video 00:48
Evdeki kaçak kazıya suçüstü! 13 metrelik tünel açtılar | Video 16.09.2021 | 14:06
Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 03:25
Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 16.09.2021 | 13:21
Karaman’da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi | Video 02:53
Karaman’da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi | Video 16.09.2021 | 13:21
Almanya’dan Türkiye’ye 2 bin 250 kilometre koşan Çılgın Türk: Mutlu ve gururluyum | Video 04:09
Almanya’dan Türkiye’ye 2 bin 250 kilometre koşan Çılgın Türk: "Mutlu ve gururluyum" | Video 16.09.2021 | 13:20
Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı | Video 01:01
Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı | Video 16.09.2021 | 13:21
Beşiktaş’ta vale terörü kamerada | Video 04:41
Beşiktaş'ta vale terörü kamerada | Video 16.09.2021 | 13:01
İrem Helvacıoğlu tatilden bikinili pozlarını paylaştı, beğeni rekoru geldi | Video 00:32
İrem Helvacıoğlu tatilden bikinili pozlarını paylaştı, beğeni rekoru geldi | Video 16.09.2021 | 13:09
Şeyma Subaşı’ndan evlilik açıklaması Dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak! | Video 00:59
Şeyma Subaşı'ndan evlilik açıklaması "Dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!" | Video 16.09.2021 | 13:07
İstanbul Sultangazi’de taciz iddiası sonrası şüphelinin iş yeri kurşunlandı 01:49
İstanbul Sultangazi'de taciz iddiası sonrası şüphelinin iş yeri kurşunlandı 16.09.2021 | 12:43
İstanbul Sultangazi’de dehşet; rakip marketçinin kafasına silah dayadı 06:09
İstanbul Sultangazi'de dehşet; rakip marketçinin kafasına silah dayadı 16.09.2021 | 12:43
Piknik alanında bacağından vuruldu 01:39
Piknik alanında bacağından vuruldu 16.09.2021 | 10:41

İstanbul Fatih’te taksi sürücüsü Mahmut Akman, yol tartışmasından dolayı önünü kesen 2 kişi tarafından sopalı, yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda başından ve parmağından yaralanan Akman, “Ben biriyle mücadele ederken ötekine sopayı verdi. ‘Al, biraz sen devam et’ dedi. Bu sefer onunla mücadele ettim” diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Cerrahpaşa Yokuş Çeşmesi Sokak'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, taksinin sürücüsü Mahmut Akman, Laleli'deki bir otelden aldığı yolcuları Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürecekti. Akman, aracıyla Yokuş Çeşme Sokağa girdiği sırada yolu kapatan bir otomobille karşı karşıya geldi. Otomobilin sürücüsüyle yaşanan yol verme tartışmasının ardından otomobilde bulunan 2 kişi Akman'ı takip etti. Otomobildekiler taksinin önünü keserek Akman'a tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Akman, polis ekiplerini aradıktan sonra sokak üzerinde beklemeye başladı. Kendisine saldıran kişiler bu sefer ellerinde sopalarla tekrar olay yerine gelerek Akman'ı darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı. Olayda başından ve parmağından yaralanan Mahmut Akman ise tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Akman, olay yerinde yaşananları anlattı.

"SORGUSUZ SUALSİZ DARP ETTİLER"
Yaşanan olayı anlatan Akman, "Otelden yolcumu aldım. Bana hastaneye gideceklerini ilettiler. Yolcularla beraber Laleli'den yola çıktık. Yokuş Çeşme Sokak'ın başında bir araç park etmişti. Yol kapalıydı. Sohbet ediyorlardı. Ben de yol istedim. Ağır ağır yol verdiler. Bu şekilde araç park edilir mi gibisinden baktım. Ben geçtikten aracın gazına bastılar. Selektör yaptılar. Ayağımı gazdan kestim. Diyalog yaşanacak sandım. Önüme geçtiler. Sorgusuz sualsiz darp ettiler" dedi.

"KALIN SOPALARLA BANA SALDIRDILAR"
Saldırganlar tarafından parmaklarının kırılmak istendiğini söyleyen Akman, "Parmaklarımı kurtardım. Daha sonra arbede yaşandı. 'Polisi arayacağım' dedim. Geri geldiler. Telefonumu alıp yere fırlattılar. Daha sonra telefonu yerden aldım. Polisi arayıp beklemeye başladım. Onlar gitmişti. 5 dakika filan oldu. Polisten önce geri geldiler. Kalın sopalarla bana saldırdılar. Bir an düşündüm. 'Buradan herhalde sağ çıkmak zor' dedim. 1-2 defa kurtardım ama isabet aldım. Kafama göğsüme darbeler aldım. Parmağımda çıkık var" diye konuştu.

"AL, BİRAZ SEN DEVAM ET"
Kendisine saldıran kişilerin sopayı birbirine verdiklerini ifade eden Akman, "Ben biriyle mücadele ederken ötekine sopayı verdi. 'Al, biraz sen devam et' dedi. Bu sefer onunla mücadele ettim. Olaydan sonra 112 beni aradı. Ambulansla beraber hastaneye gittim. Saat 03.00 gibi hastanedeydim. 2 kişilerdi. Memur arkadaşlar gözaltına alındığını söyledi" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA