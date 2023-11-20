Video Yaşam Fuhuş yalanıyla 14 ilde 18 kişiyi 1,5 milyon dolandırdılar | Video
Fuhuş yalanıyla 14 ilde 18 kişiyi 1,5 milyon dolandırdılar | Video

Fuhuş yalanıyla 14 ilde 18 kişiyi 1,5 milyon dolandırdılar | Video

20.11.2023 | 13:44

Bilişim sistemlerini kullanarak 14 ilde 18 kişiyi 1 milyon 561 bin lira dolandıran suç şebekesi, Denizli jandarmasının 2 aylık takibi sonucu çökertildi. Uyuşturucu ticaretine de karışan ve mağdurları fuhuş yaptırma yalanıyla tuzaklarına düşüren şebekenin 4 üyesi tutuklandı.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir suç şebekesini takibe aldı. 2 aylık fiziki ve teknik takibin tamamlanmasının ardından Sarayköy Cumhuriyet Savcılığını yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç şebekesinin çökertilmesi için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda jandarma ekibinin katıldığı operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin son 1 yıl içerisindeki hesap hareketlerinin incelenmesi neticesinde toplam 1 milyon 561 bin 800 TL para akışının olduğu tespit edildi. 7 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada 70 adet uyuşturucu hap, 12 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 30 adet banka ve kredi kartı ve dolandırıcılık suçuna ilişkin belgeler ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsuru malzemelere el konuldu.

BULUŞMA VAADİYLE KANDIRDILAR
İfade işlemlerinin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'i savcılık işlemlerine müteakip, 1 şüpheli de mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suça karıştıkları belirlenen diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 14 ilde 18 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, mağdurları sosyal medyadan yayınladıkları eskort ilanlarıyla tuzağa düşürdükleri, mağdurların kartlarından çekim yaptıkları ya da ATM'lerden para göndermelerini istediklerini ancak parayı aldıktan sonra buluşmayı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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