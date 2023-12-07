Gaziantep'te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama | Video 07.12.2023 | 14:57 Gaziantep'te jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 2014-2016 yılları arasında bomba yapım uzmanı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli şahıs ile 2015-2018 yılları arasında örgütün medya unsurunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli şahıs, 05 Aralık 2023 günü şafak vakti operasyonu ile Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalandı. Şahısların ikamet adreslerinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.Operasyonda yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.