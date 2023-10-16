Gaziantep’te yangın paniği: Park halindeki 5 araç küle döndü | Video 16.10.2023 | 09:43 Gaziantep'te sabah saatlerinde bir akaryakıt yakınlarında çıkan yangında 5 araç küle döndü. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olay sonrası kundaklama şüphesiyle 1 şahıs gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonu yakınlarında park halinde bulunan 5 araç bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alev yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerin çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve park halindeki araçlar ile araçların önünde bulunduğu boş binayı saran yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle ölen yada yaralanan olmazken park halinde bulunan 5 araç kullanılamaz hale geldi.Öte yandan olayla ilgili kundaklama şüphesiyle bir şahıs gözaltına alındı.