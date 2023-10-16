Gaziantep’te yangın paniği: Park halindeki 5 araç küle döndü | Video
Gaziantep'te sabah saatlerinde bir akaryakıt yakınlarında çıkan yangında 5 araç küle döndü. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olay sonrası kundaklama şüphesiyle 1 şahıs gözaltına alındı.
5 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve park halindeki araçlar ile araçların önünde bulunduğu boş binayı saran yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle ölen yada yaralanan olmazken park halinde bulunan 5 araç kullanılamaz hale geldi.
1 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan olayla ilgili kundaklama şüphesiyle bir şahıs gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Ekim 2023 Pazartesi atv izle! 16.10.2023 | 10:38
00:34
Gaziantep'te 22 kilo eroin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı | Video 16.10.2023 | 10:29
00:47
03:56
Gaziantep’te yangın paniği: Park halindeki 5 araç küle döndü | Video 16.10.2023 | 09:43
02:38
Sultangazi'de iş yerinden fırını çalan şüpheli kamerada 16.10.2023 | 09:39
01:00
04:21
00:30
Ankara’da korkunç olay! Bir kişi yol kenarında ölü bulundu | Video 16.10.2023 | 09:08
02:59
Tilkiyi elleriyle besledi, o anlar kamerada | Video 16.10.2023 | 09:07
02:38
Çekmeköy'de otomobil evin bahçesine uçtu | Video 16.10.2023 | 09:04
01:09
Çatalca'da fabrika yangını! | Video 16.10.2023 | 08:59
00:51
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 16.10.2023 | 08:58
06:12
07:17
00:45
Düzce’de 3.9 büyüklüğünde deprem 15.10.2023 | 21:02
02:41
İsrail, Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor 15.10.2023 | 21:02
01:30
Ankara'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı 15.10.2023 | 21:03
01:10
Düzce'de çıkan yangında 5 samanlık küle döndü 15.10.2023 | 18:14
01:02
Kaldırımdaki ağaca çarpan araç yan yattı 15.10.2023 | 18:14
00:14
Tesla ile drift pahalıya maloldu: Drift anları kamerada 15.10.2023 | 18:02