Girdiği çöp konteynerinden 2 gün sonra vinçle çıkarıldı | Video
Kadıköy'de geçtiğimiz gün sağanak yağmurdan korunmak için çöp konteynerine giren bir kişi, vatandaşların ve polis ekiplerinin uğraşları sonucu konteynırdan çıkmadı. Belediyeye bağlı ekipler vinçle çöp konteynerini kaldırınca içerideki kişi yere düştü.
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