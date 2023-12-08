Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu

ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol’da bu hafta yine gözyaşları sel oldu. Esra Erol her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol’da programına katılan Neslihan Alçın, 5 ay önce büyüten ailesinin gerçek ailesi olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğini ve kardeşleri olduğunu öğrendiğini açıkladı. Bu süreçte 3 kardeşiyle görüşen ama bir kardeşini bulamadığını ifade eden Neslihan, kardeşi Ertuğrul’u bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. İşte Esra Erol’a damga vuran o anlar!