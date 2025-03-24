Video Yaşam "Halay başı" kavgası sonrası, çelik yelek giyip ev kurşunladılar | Video

"Halay başı" kavgası sonrası, çelik yelek giyip ev kurşunladılar | Video

24.03.2025 | 10:46

Adana'da biri çelik yelek giyen motosikletli 2 şüpheli, ev kurşunlayıp kaçarken bölgeye yakın olan yunus polislerinin 5 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalandı. Çelik yelek ve 2 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan şahıslar tutuklanırken, olayın sebebinin ise katıldıkları düğünde 'halay başı' anlaşmazlığından çıkan kavga sonrası devam eden husumet olması akıllara durgunluk verdi.

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Olay, 18 Mart'ta Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Ç. (23) ve A.B. (26), husumetli olduğu A.A.'nın (23) evine motosikletle geldi. Şüpheliler, A.A.'nın müstakil evine defalarca tabanca ile ateş açtı. Ardından C.Ç.'nin kullandığı motosiklet ile 2 şüpheli de kaçmaya başladı.

YUNUS POLİSİ KOVALAMACA SONUCU YAKALADI
Çevrede devriye görevini icra eden yunus polisleri silah seslerini duyunca bölgeye geldi. Şüphelilerin motosiklet ile kaçtığını fark eden polis, motosikleti takibe başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya devam etti. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacının ardından 2 şüpheli merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kozan Caddesi'nde yakalandı. Üst araması yapılan şüphelilerden 2 adet ruhsatsız tabanca çıkarken, A.B.'nin üzerinde de çelik yelek ele geçirildi.

HUSUMETİN NEDENİ 'HALAY BAŞI' ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKAN KAVGA
Gözaltına alınan şüpheliler Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan araştırmada şüphelilerin katıldıkları düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı sebebiyle kavgaya karıştığı belirlendi. Şüphelilerin kavga ettikleri kişilerin ismini söylememesi üzerine müşteki A.A.'ya husumet güttüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de ifadesinde, "Biz o bölgeden geçtik ancak eve ateş etmedik" diyerek kendilerini savunsa da çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.

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