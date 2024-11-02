Video Yaşam Hatay'da 7 katlı bina bir dokunuşu böyle yerle bir oldu!
Hatay'da 7 katlı bina bir dokunuşu böyle yerle bir oldu!

Hatay'da 7 katlı bina bir dokunuşu böyle yerle bir oldu!

02.11.2024 | 09:43

Hatay'ın Defne ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin dokunuşlarıyla kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara an be an yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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