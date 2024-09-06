Video Yaşam Hatay'da direğe çarpan araç hurdaya döndü... 4 kişi yaralandı!
Hatay'da direğe çarpan araç hurdaya döndü... 4 kişi yaralandı!

Hatay'da direğe çarpan araç hurdaya döndü... 4 kişi yaralandı!

06.09.2024 | 09:06

Hatay’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya-İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada şoför ve araç içerisindeki 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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