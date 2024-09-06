Hatay'da direğe çarpan araç hurdaya döndü... 4 kişi yaralandı! 06.09.2024 | 09:06 Hatay’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya-İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada şoför ve araç içerisindeki 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.