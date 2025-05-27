"Hayırdır ya" diyerek başlanan tabureli tartışma kamerada | Video
Hatay’da hızlı geçtiği için tepki gösteren bir vatandaşla, kuryenin arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün ‘Hayırdır ya’ ifadesine sinirlenen yaşlı adamın tabureyi almasıyla çevredeki vatandaşlar kavgaya dönüşmeden müdahale etti.
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