Video Yaşam İETT otobüsü kaza yaptı, E-5 trafiğe kapandı | Video
İETT otobüsü kaza yaptı, E-5 trafiğe kapandı | Video

İETT otobüsü kaza yaptı, E-5 trafiğe kapandı | Video

10.03.2025 | 10:03

E5 Haramidere Büyükçekmece istikametinde İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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