İETT otobüsü kaza yaptı, E-5 trafiğe kapandı | Video
E5 Haramidere Büyükçekmece istikametinde İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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