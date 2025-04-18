İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:28 İpsala Sınır Kapısı’nda cipin altına gizlenen 17 kilogram esrar ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a giden cip, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu ve yoğunluk tespit edilen araç x-ray taramasına sevk edildi.Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı. Aracın taban ve koltuk arasına yapılan gizli bölgede 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.