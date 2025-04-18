İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı | Video
İpsala Sınır Kapısı’nda cipin altına gizlenen 17 kilogram esrar ele geçirildi.
NARKOTİK KÖPEK TEPKİ VERDİ
Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı. Aracın taban ve koltuk arasına yapılan gizli bölgede 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.
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