Işık ihlali yapıp kaçtı, iki araç birbirine girdi | Video 07.10.2023 | 15:19 Sancaktepe'de kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü bir başka araca çarparak durabildi. Işık ihlali yapan sürücü olay yerinden kaçarken yaşanan kazada 2 kişi yaralandı VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Sancaktepe Safa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Caddesi'nden Keleşoğlu Caddesi'ne dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptı. Karşı yönden gelen Durmuş Koç yönetimindeki otomobil kırmızı ışıkta geçen sürücüyü fark ederek çarpmamak için manevra yaptığı esnada Şinasi Yanık, kontrolündeki otomobile çarptı. Kırmızı ışıkta ihlal yapan araç sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazada, Durmuş Koç ve Şinasi Yanık yaralandı. Polis ekipleri ışık ihlali yaparak kaçan sürücüyü yakalamak üzere çalışma başlattı.