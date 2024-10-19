İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi: 33 ölü, 85 yaralı
İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.
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