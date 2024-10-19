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İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi: 33 ölü, 85 yaralı

İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi: 33 ölü, 85 yaralı

19.10.2024 | 10:12

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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İsrail'in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.
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