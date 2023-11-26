İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.
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