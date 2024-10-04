Video Yaşam İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

04.10.2024 | 15:26

Ataşehir'de bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. İddiaya göre tüp patlaması nedeniyle çıkan yangın kısa sürede bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

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Yangın saat 13.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Ümitbey Sokak'ta çıktı. 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. İddiaya göre tüp patlaması nedeniyle çıkan yangında alevler kısa sürede çatının tamamını sardı.Alevler yan taraftaki binanın çatısına da sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayı gören Ahmet Yıldız, " Yandaki çatıda tadilat yapılıyormuş. Alevler yan taraftaki çatıya da sıçramış söylenen o. Tadilat varmış, tüp patlamış ondan sonra yangın çıkmış. Tüpü çatıda izolasyon yaparken kullanıyorlarmış öyle duydum" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden biri ise, "Patlamayı duyduk da geldik komşuyuz burada. Patlama sonrası yangın çıkmış " dedi. Mahalle sakinlerinden Zehra Kımıl ise, "Çalışmadan oldu. Diğer binalara sıçrayarak geçmiş" şeklinde konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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