İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde satıcılarına suçüstü!
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Üç uyuşturucu madde satıcısını uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.
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