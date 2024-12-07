İstanbul Beylikdüzü'nde giriş katındaki dairede patlama

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğal gazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.