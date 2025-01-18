Video Yaşam İstanbul'a gezmeye gelen Süphan kavgada öldürüldü
İstanbul'a gezmeye gelen Süphan kavgada öldürüldü

İstanbul'a gezmeye gelen Süphan kavgada öldürüldü

18.01.2025 | 12:35

İstanbul Ataşehir'de arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli'nden İstanbul'a gezmeye gelen Süphan Yağmahan (23), aracıyla seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, yol kenarındaki kişiler tarafından kendilerine küfür edildi. Araçtan inip grupla tartışan Yağmahan, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgaya karışan şüpheliler T.Ö, Ö.K ve A.A. olaydan sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö. ile Ö.K., tutuklanırken, A.A. serbest bırakıldı. Kavga anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 9 Ocak saat 03.15 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Batman'dan, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir restorana çalışmak için gelen Süphan Yağmahan ve arkadaşları İstanbul'a gezmeye geldiler. Yağmahan, sürücüsü olduğu 27 AFH 698 plakalı hafif ticari araçla cadde üzerine ilerlerken bu sırada yol kenarında bulunan Ö.K., A.A. ve T.Ö. tarafından iddiaya göre kendilerine küfür edildi. Yağmahan ve arkadaşları araçtan inip şüphelilerle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süphan Yağmahan, aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada T.Ö., yerdeki Yağmahan'ı karnından bıçakladı. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine oaly yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yağmahan, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yağmahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süphan Yağmahan'ın cenazesi ailesinin de bulunduğu memleketi Batman'da, Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kavga anları da güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kaçan şüpheliler Ö.K., A.A. ve T.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö ve Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.A. ise adi kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İki yıl önce gaspçılardan kurtulan 98 yaşındaki kadın kepçenin altında can verdi 03:24
İki yıl önce gaspçılardan kurtulan 98 yaşındaki kadın kepçenin altında can verdi 18.01.2025 | 12:42
İstanbul’a gezmeye gelen Süphan kavgada öldürüldü 04:31
İstanbul'a gezmeye gelen Süphan kavgada öldürüldü 18.01.2025 | 12:35
Haliç’te yolcu dolu tekneye başka tekne çarptı; kaza kamerada 01:19
Haliç'te yolcu dolu tekneye başka tekne çarptı; kaza kamerada 18.01.2025 | 12:14
Evlenmelerine izin çıkmadı, 17 yaşındaki kız arkadaşı ve annesini tüfekle vurdu 00:51
Evlenmelerine izin çıkmadı, 17 yaşındaki kız arkadaşı ve annesini tüfekle vurdu 18.01.2025 | 10:45
Beyoğlu’nda su dükkanına sahte içki operasyonu: Damacana ve bidonlarda 72 litre ele geçirildi 01:45
Beyoğlu'nda su dükkanına sahte içki operasyonu: Damacana ve bidonlarda 72 litre ele geçirildi 18.01.2025 | 10:43
Antalya’da çekici şoförünün öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 09:26
Antalya'da çekici şoförünün öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.01.2025 | 16:30
Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında büyük yangın | Video 01:47
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında büyük yangın | Video 17.01.2025 | 15:13
Bayrampaşa’da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı | Video 01:40
Bayrampaşa’da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı | Video 17.01.2025 | 13:42
81 yaşındaki yaşlı kadına, emniyetten doğum günü sürprizi | Video 01:16
81 yaşındaki yaşlı kadına, emniyetten doğum günü sürprizi | Video 17.01.2025 | 12:18
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı | Video 05:22
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı | Video 17.01.2025 | 12:10
Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı | Video 02:23
Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı | Video 17.01.2025 | 12:09
Samsun’da 10 bin 230 sentetik ecza ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:24
Samsun'da 10 bin 230 sentetik ecza ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 17.01.2025 | 11:30
Vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde çeteye operasyon: 42 gözaltı | Video 01:57
Vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde çeteye operasyon: 42 gözaltı | Video 17.01.2025 | 10:30
Adana’da operasyonda yakalanan 9 torbacı tutuklandı | Video 02:30
Adana'da operasyonda yakalanan 9 torbacı tutuklandı | Video 17.01.2025 | 10:22
Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:05
Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 18 gözaltı | Video 17.01.2025 | 09:27
Kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:51
Kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 17.01.2025 | 08:43
Kocaeli’de, 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü | Video 00:31
Kocaeli'de, 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü | Video 17.01.2025 | 08:42
Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi | Video 01:07
Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi | Video 16.01.2025 | 16:11
Kalp krizi geçiren sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video 01:00
Kalp krizi geçiren sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video 16.01.2025 | 16:09
Elazığ’da feci kaza: Motokurye otomobilin altına girdi | Video 02:07
Elazığ’da feci kaza: Motokurye otomobilin altına girdi | Video 16.01.2025 | 15:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA