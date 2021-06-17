Video Yaşam İstanbul’da 147 suçtan aranan suç makinesi yakalandı | Video

İstanbul’da 147 suçtan aranan suç makinesi yakalandı | Video

İstanbul’da 147 suçtan aranan suç makinesi yakalandı | Video
17.06.2021 | 10:12

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İstanbul’da, ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ gibi suçların da aralarında olduğu 147 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (30) adlı bir kişi, Kağıthane’de yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan ve 'cinsel taciz', 'tehdit', 'hakaret' ve bilişim suçları kapsamındaki 'kredi kartı dolandırıcılığı' gibi suçların da aralarında olduğu 146 farklı olaydan aranan F.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çok sayıda iş yeri ve sokak üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 147 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin 840 lira para cezası bulunan şüphelinin izine Kağıthane'de ulaştı.

F.A., 8 Haziran günü polis tarafından Kağıthane'de sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. A., hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

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