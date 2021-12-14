Video Yaşam İstanbul’da asansörde tecavüze kalkışan sapık yakalandı! Şoke eden görüntüler | Video
İstanbul’da asansörde tecavüze kalkışan sapık yakalandı! Şoke eden görüntüler | Video

İstanbul’da asansörde tecavüze kalkışan sapık yakalandı! Şoke eden görüntüler | Video

14.12.2021 | 09:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da asansörde tecavüze kalkışan sapık yakalandı! Şoke eden görüntüler | Video 02:34
İstanbul’da asansörde tecavüze kalkışan sapık yakalandı! Şoke eden görüntüler | Video 14.12.2021 | 09:28
Hepsi grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video 01:11
Hepsi grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 09:27
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yanarak küle döndü | Video 01:58
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yanarak küle döndü | Video 14.12.2021 | 09:03
Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video 06:59
Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 09:02
Boşanma aşamasındaki adam evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu | Video 01:20
Boşanma aşamasındaki adam evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu | Video 14.12.2021 | 09:02
Babası uyurken evi ateşe verdi | Video 02:35
Babası uyurken evi ateşe verdi | Video 14.12.2021 | 09:01
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 03:11
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 14.12.2021 | 08:55
Aşkına karşılık bulamayınca genç kızı kaçırdı 00:10
Aşkına karşılık bulamayınca genç kızı kaçırdı 14.12.2021 | 01:46
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 00:37
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 13.12.2021 | 21:37
Esra Erol 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi! | Video 24:31
Esra Erol 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi! | Video 13.12.2021 | 21:02
Meksika’da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı | Video 03:16
Meksika’da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı | Video 13.12.2021 | 20:36
İstanbul’un ulaşım çilesi bitmiyor! Araç arızalandı, vatandaşlar yollara taştı! | Video 00:44
İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor! Araç arızalandı, vatandaşlar yollara taştı! | Video 13.12.2021 | 20:27
Bindiği asansöre zarar verdi... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video 03:53
Bindiği asansöre zarar verdi... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video 13.12.2021 | 17:35
Durduk yere asansöre saldırdı! O anlar kamerada | Video 03:53
Durduk yere asansöre saldırdı! O anlar kamerada | Video 13.12.2021 | 17:06
Adıyaman’da kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı | Video 01:08
Adıyaman'da kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı | Video 13.12.2021 | 16:34
Pendik’te babasının öldürdüğü 7 yaşındaki küçük defne toprağa verildi | Video 03:41
Pendik'te babasının öldürdüğü 7 yaşındaki küçük defne toprağa verildi | Video 13.12.2021 | 16:30
Erkan Özerman’dan küfür skandalı! Mikrofon açık kalınca olanlar oldu... | Video 00:14
Erkan Özerman'dan küfür skandalı! Mikrofon açık kalınca olanlar oldu... | Video 13.12.2021 | 16:45
Başkent’te itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı | Video 01:38
Başkent'te itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı | Video 13.12.2021 | 16:17
Son Dakika: İstanbul Üsküdar’da AVM’deki güvenliğe önce tükürdü sonra hakaret etti! | Video 03:59
Son Dakika: İstanbul Üsküdar'da AVM’deki güvenliğe önce tükürdü sonra hakaret etti! | Video 13.12.2021 | 15:42
Son Dakika: Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve sis uyarısı! ’Marmara’ya cuma akşamı kar gelebilir’ | Video 02:47
Son Dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve sis uyarısı! 'Marmara'ya cuma akşamı kar gelebilir' | Video 13.12.2021 | 15:24

İstanbul’da lüks bir sitede asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, daha sonra genç kıza tekme atarak kaçtı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu zanlı yakalanırken, yaşanan olay kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında İstanbul'da bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A. gece genç bir kızı takibe alarak evine kadar takip etti. Genç kız güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı. Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A., çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip genç kızı takibe devam etti. Genç kızın arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kıza sarkıntılık yapmaya başladı. Şahıs daha sonra yere düşürdüğü genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Genç kız direnince başarılı olamayan A.A., genç kıza tekme atarak asansörden inip kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan genç kız, sitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Genç kızı evine çıkartan güvenlik görevlileri polisi aradı.

POLİS TECAVÜZCÜYÜ SIKI DEDEKTİF TAKİBİ SONUCU YAKALADI
Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganın kaçış istikametini belirledi. Şahsın kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan tecavüz girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın çitlerden atlayıp genç kızı takip ettiği ve genç kızın arkasından asansöre binerek önce kamerayı düzelttiği, daha sonra da tecavüz girişiminde bulunup, tekme atarak kaçtığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA