İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi | Video 19.10.2023 | 13:42 İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan edilmesinin ardından, İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi. Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrağı havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. Milli yasın ardından İstanbul'da da bayraklar yarıya indirildi. Taksim Meydanı'nda ve Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrakları kamerayla görüntülendi. Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrağı ise dron kamerasına yansıdı.