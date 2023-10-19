Video Yaşam İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi | Video
İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi | Video

İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi | Video

19.10.2023 | 13:42

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan edilmesinin ardından, İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi. Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrağı havadan görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. Milli yasın ardından İstanbul'da da bayraklar yarıya indirildi. Taksim Meydanı'nda ve Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrakları kamerayla görüntülendi. Edirnekapı'da yarıya indirilen Türk bayrağı ise dron kamerasına yansıdı.
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