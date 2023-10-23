İstanbul’da bıçaklı eş dehşeti kamerada: Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı! | Video
Kağıthane’de evde eşi tarafından darp edilerek bıçakla yaralanan bir kadın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, eşinin aracının lastiklerini de bıçaklayan kadın taksiyle kaçtı. Esnafın güçlükle elinden bıçağı aldığı kadın, polis tarafından hastanede gözaltına alındı. Kadının sokak ortasında kocasını bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.
SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Aldığı yaranın ardından sinir krizi geçiren kadın, mutfaktan ekmek bıçağı alarak dışarıya çıkan eşinin peşinden koşmaya başladı. Öfkeden deliye kadın kendini darp ederek bıçakla yaralayan eşini, göğsünün altından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle sendeleyen adam bir süre sonra yere yığıldı. Aracın lastiklerini de bıçaklayan kadın, bir hamle daha yapacağı esnada çevredeki esnaf araya girdi. Elindeki bıçağı güçlükle alan esnaf ardından kadını sakinleştirmeye çalıştı.
ESNAF GÜÇLÜKLE ELİNDEN BIÇAĞI ALDI
Yaralı adam yere yığıldığı esnada ise eşi Nuray Y. taksiye binerek kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Abdülhamit Y., ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kadının ise hastanede tedavi olmaya gittiği öğrenildi.
KAĞITHANE POLİSİ HASTANEDE GÖZALTINA ALDI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, eşini bıçaklayan Nuray Y.'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı. İlk kavganın yaşandığı evde arama yapan polis, olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi. Ardından emniyete götürülen kadının burada ifadesi alındı. Nuray Y. ifadesinde, eşi ile daha öncesinde ikamette tartıştığını kendisini darp ettiğini ve sol kolundan yaraladığını daha sonra eşinin aşağı indiğini ve kendisinin de mutfaktan bıçak alarak eşinin yanına indiğini sokakta kavgaya devam ettiğini söyledi.
SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI
Eşinin sol göğsünden yaralandığını ardından da ise kendi tedavisi için taksi ile hastaneye gittiğini itiraf eden kadına, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Öte yandan eşi tarafından bıçaklanan Abdülhamit Y.'nin emniyette "mala zarar verme", "Kişilerin huzur ve sukünunu bozma" ve "Taksirle yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
AYAZAĞA'DA SOKAK ORTASINDA KARI-KOCA KAVGASI
Sarıyer Ayazağa'da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda ise karı ve koca oldukları iddia edilen bir çift, sokak ortasında birbirlerine girdi. Çığlık çığlığa kavga ardından son bulurken, vatandaşlar ise balkona çıkarak kavgayı izledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Gündüz tespit edip gece çaldılar! Hepsi yakalanıp tutuklandı | Video 23.10.2023 | 10:36
05:06
01:47
Adana'da 'torbacı' operasyonuna 2 tutuklama | Video 23.10.2023 | 10:03
02:21
Edirne’de bir evin bahçesinde onlarca göçmen yakalandı | Video 23.10.2023 | 09:58
02:23
Alevler içinde kalan ev kullanılamaz hale geldi | Video 23.10.2023 | 09:58
00:46
Karısını silahla öldürdü, ardından intihar etti | Video 23.10.2023 | 09:46
04:18
Yüksekova polisinden huzur uygulaması | Video 23.10.2023 | 09:41
01:14
03:37
Koyun sürüsü şehir merkezinden geçti | Video 23.10.2023 | 08:52
01:49
6 ilde kafes operasyonu! 55 kişi yakalandı | Video 23.10.2023 | 08:52
02:31
03:56
Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! 22.10.2023 | 22:26
00:51
Ağaçta asılı kalan yabancı uyruklu paraşütçü böyle kurtarıldı 22.10.2023 | 18:41
01:43
Edirne’de ölü caretta caretta karaya vurdu 22.10.2023 | 18:29
01:00
Ayçiçek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı 22.10.2023 | 18:16
01:16
Baltayla park halindeki araçlara böyle saldırdı | Video 22.10.2023 | 15:29
06:25
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı Dolmabahçe’de gerçekleşti | Video 22.10.2023 | 15:29
01:59
Bomba köpeği Vaha kaçak silahları buldu | Video 22.10.2023 | 15:29
01:57
Tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı | Video 22.10.2023 | 13:03
06:25
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada | Video 22.10.2023 | 11:12