Video Yaşam İstanbul'da bir günde 3 araç çalan şüpheli yakalandı | Video
İstanbul'da bir günde 3 araç çalan şüpheli yakalandı | Video

İstanbul'da bir günde 3 araç çalan şüpheli yakalandı | Video

08.12.2023 | 11:02

İstanbul'da bir gün içinde park halindeki 3 aracı çaldığı iddia edilen Tolunay İ. (20) gözaltına alındı. Şüphelinin suç ortağı ile otomobil çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Zeytinburnu ve Eyüp Sultan'da 1 Aralık Cuma günü bir kamyonet ve 2 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından 3 aracında aynı kişiler tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelilerin yaptıkları hırsızlıklardan birinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobilin kapılarını açarak içine girdikten sonra çalıştırdıkları ancak geri vitese geçiremeyince ittikleri görüldü. İki kişi oldukları görülen şüphelilerin daha sonra hızla olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri daha önceden de 3 suç kaydı bulunan şüphelilerden Tolunay İ.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şimdi kimliğini tespit ettiği güvenlik kamerasında görülen ikinciyi şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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